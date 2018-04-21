Филиппины заинтересованы в поставках тропических фруктов в Узбекистан - посол

БАКУ /Trend/ - Филиппины заинтересованы в организации поставок тропических фруктов в Узбекистан. Об этом заявил посол Филиппин в Узбекистане с резиденцией в Тегеране Вильфредо Сантос на встрече в министерстве внешней торговли Узбекистана.

Как сообщает в субботу пресс-служба минвнешторга страны, в ходе встречи узбекская сторона отметила важность формирования договорно-правовой базы сотрудничества между двумя странами. В свою очередь Сантос проинформировал узбекскую сторону о курсе внешней политики нового правительства Филиппин.

Одним из наиболее перспективных направлений для сотрудничества обеих стран является сельскохозяйственный сектор. Делегацией Филиппин была выражена заинтересованность в организации поставок в Узбекистан тропических фруктов. Узбекская сторона в свою очередь сообщила членам делегации о наличии в стране производства широкого спектра плодоовощной продукции, имеющей значительный потенциал на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Также были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере производства текстильной продукции.

Замминистра внешней торговли Узбекистана С.Саифназаров предложил рассмотреть создание в Узбекистане совместных предприятий по производству готовой текстильной продукции.

Также стороны договорились сотрудничать в вопросах продвижения взаимной торговли, в том числе за счет установления тесных контактов между бизнес-кругами Узбекистана и Филиппин.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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