Министр иностранных дел Узбекистана встретился с послом США

3 мая 2018 15:00 (UTC+04:00)

В четверг, 3 мая, министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел переговоры с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки Памелой Леорой Спратлен. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Узбекистана.

"В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили практические вопросы развития узбекско-американских отношений, в том числе проведения совместных мероприятий с участием представителей двух стран", — уточняется на сайте.

Напомним, что в начале апреля США ввели новые санкции против Российской Федерации и впервые внесли в "черный список" крупные российские компании — контролируемые Олегом Дерипаской "Русал" и En+. В перечень добавили и имя крупного узбекского бизнесмена Гафура Рахимова, он также исполняет обязанности Международной ассоциации бокса.

Ранее Рахимов заявил о намерении через суд добиться исключения из санкционного списка США.

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