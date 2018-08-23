Президент Узбекистана посетит Туркменистан для обсуждения проблем Арала

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан 24 августа 2018 года, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Узбекистана.

Мирзиёев посетит Туркменистан по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и примет участие в заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).

«На повестку саммита МФСА в городе Туркменбаши вынесены актуальные вопросы сотрудничества стран Центральной Азии по улучшению экологического состояния бассейна Аральского моря в условиях глобального изменения климата», – говорится в сообщении МИД.

Ожидается, что по итогам заседания будет принято Совместное коммюнике Совета глав государств.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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