Фергану и Красноярск свяжет прямой авиарейс

7 сентября 2018 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "ИрАэро" открыла продажу билетов на новое регулярное направление "Красноярск-Фергана". Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Международного аэропорта Красноярска.

"Полеты будут выполняться с 7 октября 2018 года по 24 марта 2019 года на воздушном судне Sukhoi SuperJet 100", - говорится в сообщении аэропорта.

Рейсы в Фергану и обратно будут осуществляться по воскресеньям. Из Красноярска вылет - в 14:30, из Ферганы - в 17:00 по местному времени. Время в пути составит 3,5 часа.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании, в кассах и представительствах авиакомпании.

"Аэропорт стремится расширять географию полетов, открывая направления, востребованные пассажирами. Фергана станет вторым, после Ташкента, городом Узбекистана, с которым Красноярск свяжет прямой регулярный маршрут. В осенне-зимнем расписании мы планируем запускать прямые рейсы в страны СНГ и дальнего зарубежья", - сказал генеральный директор Международного аэропорта Красноярск Андрей Метцлер.

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