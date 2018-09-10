Правительство Узбекистана профинансирует организацию сбора хлопка

10 сентября 2018 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан направит на организацию сбора хлопка наличные средства в размере 2,6 триллиона сумов. Об этом заявил министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев, сообщают в понедельник узбекские СМИ.

По его словам, эти средства будут направлены на своевременную оплату труда хлопкоробов и руководителей отрядов.

Министр отметил, что в этом году экономическая заинтересованность станет основным фактором привлечения людей к хлопковой кампании. В Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях за ручной сбор одного килограмма хлопка на первом этапе сборщики получат 950 сумов, на втором этапе — 1150 сумов, на третьем — 1300 сумов. Повышенные цены установлены из-за дефицита рабочей силы в этих регионах.

"Если в среднем человек собирает 70 кг в день, то он сможет заработать 66,5 тысячи сумов, а за 40 дней — 2,66 млн сумов", - сказал Кудбиев.

Кроме того, по словам министра, правительство Узбекистана покроет расходы на транспорт, проживание и еду.

Отмечается, что в этом году для наблюдения за хлопковой кампанией Узбекистан посетят представители организации Cotton Campaign.

Официальный курс на 10 сентября составил 7842.93 UZS/USD

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