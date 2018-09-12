Китай и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Китай и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщает в среду пресс-служба администрации Ташкента.
Данный вопрос обсуждался в ходе визита делегация из Китая во главе с генеральным секретарем Шанхайской политико-юридической комиссии Чэн Ином в Узбекистан.
В частности, китайская сторона планирует осуществить в Узбекистане ряд проектов, таких как рыболовство, выращивание орехов и сухофруктов.
В ходе встречи стороны заявили о намерении довести торговый оборот до 20 миллиардов долларов.
Отметим, что в настоящее время в Узбекистане работают свыше 700 предприятий с участием инвесторов из Китая. В Ташкенте также открыт Узбекско-китайский торговый дом и действует Ассоциация китайских промышленных и коммерческих предприятий.
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