Китай и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Китай и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщает в среду пресс-служба администрации Ташкента.

Данный вопрос обсуждался в ходе визита делегация из Китая во главе с генеральным секретарем Шанхайской политико-юридической комиссии Чэн Ином в Узбекистан.

В частности, китайская сторона планирует осуществить в Узбекистане ряд проектов, таких как рыболовство, выращивание орехов и сухофруктов.

В ходе встречи стороны заявили о намерении довести торговый оборот до 20 миллиардов долларов.

Отметим, что в настоящее время в Узбекистане работают свыше 700 предприятий с участием инвесторов из Китая. В Ташкенте также открыт Узбекско-китайский торговый дом и действует Ассоциация китайских промышленных и коммерческих предприятий.

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