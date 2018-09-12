Китай и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства

12 сентября 2018 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Китай и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщает в среду пресс-служба администрации Ташкента.

Данный вопрос обсуждался в ходе визита делегация из Китая во главе с генеральным секретарем Шанхайской политико-юридической комиссии Чэн Ином в Узбекистан.

В частности, китайская сторона планирует осуществить в Узбекистане ряд проектов, таких как рыболовство, выращивание орехов и сухофруктов.

В ходе встречи стороны заявили о намерении довести торговый оборот до 20 миллиардов долларов.

Отметим, что в настоящее время в Узбекистане работают свыше 700 предприятий с участием инвесторов из Китая. В Ташкенте также открыт Узбекско-китайский торговый дом и действует Ассоциация китайских промышленных и коммерческих предприятий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В центральной части Китая произошло землетрясение магнитудой 5,3
Китай 15:53
В январе-июле 2018 года в территориальных водах Турции плавали свыше 800 тысяч китайских судов
Бизнес 15:11
Россия и Китай будут регулярно проводить совместные учения
Россия 15:06
Беларусь и Узбекистан планируют создать совместные предприятия в фармацевтике, машиностроении и АПК
Узбекистан 14:34
Беларусь и Узбекистан заключат договор о социально-экономическом сотрудничестве
Беларусь 12:42
Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Узбекистан
Беларусь 12:40
Лента новостей
ITU – Уровень проникновения интернета в Азербайджане достиг 79%
ИКТ 16:09
Злобная инопланетная раса: "Хищник" в Баку (ФОТО)
Интересное 16:00
В Индии рассчитывают решить торговые споры с США путем переговоров
Другие страны 15:57
В центральной части Китая произошло землетрясение магнитудой 5,3
Китай 15:53
В Азербайджане необходимо провести работу по внутришкольному оцениванию
Общество 15:51
Павел Легкий: Белорусский международный медиафорум - площадка для укрепления компетенций и обмена опытом
Беларусь 15:41
В пожаре в Мингячевире погиб один, эвакуированы шесть человек
Происшествия 15:39
Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям ХIII Белорусского международного медиафорума
Беларусь 15:38
Азербайджан готов к субстантивным и интенсивным переговорам по нагорно-карабахскому конфликту - МИД
Нагорно-карабахский конфликт 15:37