Бинали Йылдырым посетит Узбекистан

22 сентября 2018 09:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистан 23 сентября с официальным визитом прибывает председатель Великого национального собрания (парламента) Турецкой Республики Бинали Йылдырым, передаёт узбекское новостное агентство "Подробно.uz".

"Ожидается, что председатель парламента Турции будет принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым", – отметили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.

В программе визита турецкой делегации - встречи и переговоры с руководителями палат Олий Мажлиса (парламента Узбекистана), Кабинета министров, посещение Самарканда и Бухары.

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