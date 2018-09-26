Шавкат Мирзиёев примет участие в заседании СНГ в Душанбе

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 27-28 сентября 2018 года примет участие в очередном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств (СГГ СНГ) в Душанбе, передаёт "UzDaily.uz".

В повестку дня Саммита включен широкий круг вопросов, касающихся текущего состояния и перспектив дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в различных областях.

Также главы государств рассмотрят вопросы о председательстве в в Содружестве в 2019 году, месте и дате проведения очередного заседания СГГ СНГ, обменяются мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

По итогам заседания, как ожидается, будет принят весомый пакет документов, в том числе Заявление глав государств-участников СНГ по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, Соглашение о сотрудниченстве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

В программе визита Президента Узбекистана также проведение в Душанбе ряда двусторонних встреч.

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