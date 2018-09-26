Узбекистан и Таджикистан готовы в любой момент дать отпор противнику - Минобороны

БАКУ /Trend/ - С 18 по 22 сентября на базе полигона "Чорухдайрон", который расположен в Согдийской области Таджикистана, прошли первые в истории двух государств совместные антитеррористические учения "Боевое содружество – 2018" с участием военнослужащих армий Таджикистана и Узбекистана, передаёт "Подробно.uz".

На учениях были задействованы более 600 военнослужащих и порядка 100 единиц боевой, специальной техники и вертолетов.

По итогам учений, министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов заявил, что совместные учения войск Узбекистана и Таджикистана показали готовность двух соседних государств в любой момент дать отпор противнику. Он отметил, что проведенные учения имеют поистине историческое значение и являются первыми в истории дружественных отношений армий двух стран.

Министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо отметил, что особое беспокойство вызывает ситуация в северных провинциях Афганистана.

Также, министр оборонного ведомства Таджикистана отметил, что Республика Таджикистан и Республика Узбекистан являются форпостом Центральной Азии, и главы двух государств делают все возможное и зависящее от них, чтобы обеспечить мир и стабильность в Афганистане.

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