США могут открыть в Узбекистане первые полностью англоязычные школы

БАКУ /Trend/ - Американцы помогут создать в Узбекистане школы, где все предметы будут преподавать на английском языке, передаёт "Подробно.uz".

Об этом стало известно по итогам переговоров между министром народного образования Узбекистана Шерзодом Шерматовым и министром образования США Элизабет Дэвос, которые прошли в Вашингтоне.

По информации посольства Узбекистана в США, стороны обсудили практические аспекты развития сотрудничества в образовательной сфере, направленные на реализацию договоренностей, достигнутых в рамках узбекско-американской встречи на высшем уровне в мае текущего года.

В данном контексте были рассмотрены перспективы взаимодействия в области совершенствования механизмов управления учебным процессом, внедрения в систему ИКТ, материального стимулирования и социальной поддержки преподавателей, а также моделей финансирования школьного образования.

"Отдельное внимание было уделено вопросам дальнейшей имплементации межправительственного меморандума о сотрудничестве в сфере преподавания английского языка. Подчеркнута взаимная заинтересованность в реализации совместных проектов, в том числе открытии общеобразовательных школ с преподаванием всех дисциплин на английском языке", – отметили в пресс-службе МИД.

Американской стороной была выражена готовность на первых этапах взаимодействия оказать содействие в налаживании системы онлайн подготовки преподавателей и в последующем совместно с профильными университетами США разработать специализированные программы на основе современных методов обучения.

По итогам переговоров стороны договорились о продолжении контактов между двумя министерствами в вопросах внедрения передового опыта США в совершенствование системы школьного образования в Узбекистане.

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