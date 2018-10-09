Президент Узбекистана провёл встречу в Сенате Франции

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 октября в Париже встретился с председателем Сената Франции Жераром Ларше, передаёт "Газета.uz" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече была подчеркнута роль законодательных органов в развитии государства с рыночной экономикой и сильным гражданским обществом, основанным на верховенстве закона и правах человека, а также развитии дружественных отношений с зарубежными партнерами.

Обсуждены вопросы развития межпарламентских связей по конкретным направлениям, в том числе путем проведения мероприятий и взаимных визитов на регулярной основе, совершенствования правовой базы и обмена опытом.

Подчеркнуто, что официальный визит президента Узбекистана во Францию позволит определить новые направления взаимодействия на долгосрочную перспективу, в том числе по линии парламентов двух государств.

Жерар Ларше выразил готовность французской стороны к развитию межпарламентских связей и приданию им системного характера в целях развития всесторонних и плодотворных уз дружбы и партнерства с Узбекистаном.

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