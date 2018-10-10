Глава MITC встретился с главным операционным директором Veon

Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана (MITC) Шухрат Садиков провел встрече с главным операционным директором Veon Group Шеллем Мортеном Йонсеном, сообщает UzDaily.uz.

По данным пресс-службы Министерства, стороны отметили успешный опыт работы на рынке мобильной связи Узбекистана компании Beeline, которая внедряет новые технологии, а также активно участвует в социальной жизни страны.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по внедрению современных телекоммуникационных технологий и услуг, в частности расширения сети четвертого поколения.

Отметив высокий уровень развития телекоммуникаций в Узбекистане, руководитель Veon выразил намерение в дальнейшем расширении инвестиционной программы для предоставления современных услуг телекоммуникаций.

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