Нобелевский лауреат по химии посетил Ташкент с докладом о развитии науки

16 октября 2018 14:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Профессор биохимии и биофизики Университета Северной Каролины, лауреат Нобелевской премии по химии Азиз Санджар по приглашению Национального университета 15 октября прибыл в Узбекистан, сообщило издание «Народное слово».

Ученого принял министр высшего и среднего специального образования Иномжон Мажидов, с которым они посетили мемориальный комплекс первого президента Ислама Каримова.

В ходе визита профессор Азиз Санджар прочтет онлайн-лекцию «Восстановление ДНК, рак и химиотерапия» для студентов, аспирантов, докторантов и исследователей, которая будет транслироваться в вузах страны.

Кроме того, профессор выступит перед молодыми учеными с докладом на тему «Наука и национальное развитие».

Азиз Санджар также примет участие в церемонии открытия Междисциплинарной лаборатории молекулярной биологии в Национальном университете.

7 октября 2015 года Азизу Санджару присудили Нобелевскую премию по химии за открытие клеточного инструментария для репараций ДНК.

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