Ташкент готовится к визиту президента Казахстана

14 апреля 2019 14:31 (UTC+04:00)

Накануне государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан столичные власти украсили город и улицы Ташкента символикой Казахстана, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

На центральных улицах столицы Узбекистана установлены различные баннеры с казахстанской символикой и текстами на казахском и узбекском языках, которые гласят: «Высокоуважаемый Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, добро пожаловать в Узбекистан».

Кроме того, вдоль основных городских дорог и магистралей столицы установлены большие флаги двух стран.

Напомним, что во время государственного визита в Ташкент Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет торжественная церемония открытия Года Казахстана в Узбекистане, на которой выступят знаменитые отечественные артисты и деятели культуры Казахстана.

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