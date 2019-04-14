Ташкент готовится к визиту президента Казахстана

Накануне государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан столичные власти украсили город и улицы Ташкента символикой Казахстана, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

На центральных улицах столицы Узбекистана установлены различные баннеры с казахстанской символикой и текстами на казахском и узбекском языках, которые гласят: «Высокоуважаемый Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, добро пожаловать в Узбекистан».

Кроме того, вдоль основных городских дорог и магистралей столицы установлены большие флаги двух стран.

Напомним, что во время государственного визита в Ташкент Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет торжественная церемония открытия Года Казахстана в Узбекистане, на которой выступят знаменитые отечественные артисты и деятели культуры Казахстана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.