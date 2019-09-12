Узбекистан решил вступить в Тюркский совет — МИД Турции

БАКУ/Trend/-Узбекистан принял решение о вступлении в Совет сотрудничества тюркоязычных государств, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу отметил, что участие Узбекистана в Совете сотрудничества тюркоязычных государств является позитивным событием.

По его словам, в ближайшее время ожидается вступление также и Туркменистана в организацию.

Отметим, что в Совет сотрудничества тюркоязычных государств входят Азербайджан, Казахстан, Турция и Кыргызстан.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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