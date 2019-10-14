Главы МИД Узбекистана и Венгрии обсудили двустороннее сотрудничество в ходе саммита Тюркского совета в Баку

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в понедельник встретился с Петером Сийарто, министром внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии – страны-наблюдателя в Совете сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

Министры, прибывшие в столицу Азербайджана для участия в 7-м заседании Совета глав внешнеполитических ведомств государств-членов Тюркского совета, подчеркнули, что со вступлением Узбекистана в эту организацию открываются новые возможности для расширения двусторонних отношений.

На встрече состоялся предметный обмен мнениями по общей повестке дня, перспективам развития взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, туристической, культурно-гуманитарной и других областях, а также на международной арене, в том числе в форматах Узбекистан – Евросоюз, Вышеградская группа + Центральная Азия и в других форматах.

Также стороны рассмотрели предложения по проведению очередных совместных мероприятий в рамках развития узбекско-венгерских отношений в различных сферах.

Отметим, что третьего октября 2009 года на саммите в Нахчыване было объявлено о создании новой организации, принципы деятельности которой отражены в Стамбульской декларации от 16 сентября 2010 года.

На первом этапе в Тюркский совет входили Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 сентября подписал закон о ратификации Нахчыванского соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Узбекистан впервые участвует как полноправный член Тюркского совета на встрече в Баку.

Структурами Тюркского совета являются: секретариат в Стамбуле, Совет президентов, Совет министров иностранных дел, Комитет старших должностных лиц, Совет старейшин (аксакалов) тюркоязычных государств, Парламентская ассамблея (ТюркПА) в Баку, Тюркская академия в Нур-Султане и Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре. За все время существования организации состоялось шесть встреч лидеров стран-участниц Тюркского совета.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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