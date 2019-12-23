Предварительные итоги выборов в парламент Узбекистана

БАКУ/Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана объявила предварительные результаты выборов в Законодательную палату парламента, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Напомним, 22 декабря в Узбекистане прошли выборы в Законодательную палату.

В выборах приняли участие пять партий:

- Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП);

- Демократическая партия «Миллий тикланиш»;

- Социал-демократическая партия «Адолат»;

- Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ);

- Экологическая партия Узбекистана.

Согласно данным ЦИК, от "УзЛиДеП" были избраны 43 кандидата (34 процентов голосов), «Миллий тикланиш» - 35 (27 процентов голосов), партии «Адолат» - 21 (16 процентов), НДПУ – 18 (14 процентов) и Экологическая партия – 11 (9 процентов) в депутаты.

В 22 избирательных округах, где кандидаты не набрали достаточно голосов, будет проведено повторное голосование. Законодательная палата Парламента состоит из 150 депутатов.

Стало также известно, что в выборах в Законодательную палату приняли участие свыше 13,9 миллиона избирателей, что составило 67,8 процента от их общего числа. При этом 150 тысяч избирателей воспользовались правом досрочного голосования.

За выборами следили почти 140 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных, включая СНГ, ШОС и ОБСЕ. Наблюдатели отметили высокий уровень подготовки к голосованию.

ЦИК и другие ведомства Узбекистана сообщили о минимальном количестве нарушений избирательного законодательства.

Окончательные итоги выборов должны быть обнародованы в десятидневный срок. В соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана, первая сессия Законодательной палаты Парламента нового состава должна состояться не позднее чем через два месяца со дня проведения выборов.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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