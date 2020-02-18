Азиатское первенство по тяжелой атлетике перенесли из Казахстана в Узбекистан

Баку/Trend/ - Азиатское первенство по тяжелой атлетике перенесено из Казахстана в Узбекистан из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае, сообщает Trend со ссылкой на Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF).

Сообщается, что турнир решено перенести в связи с тем, что правительство Казахстана ввело ограничения на перемещение пассажиров из стран, граничащих с Китаем.

"Исполком Азиатской федерации тяжелой атлетики обсудил сложившуюся ситуацию в срочном порядке и принял решение перенести чемпионат Азии в Узбекистан", – говорится в сообщении.

Турнир пройдет с 16 по 25 апреля в Ташкенте.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус SARS-CoV-2 COVID-19 (ранее 2019-nCoV).

Некоторые источники утверждают, что вспышка коронавируса началась уже в ноябре 2019 года. Симптомы включают кашель, головную боль, усталость, лихорадку, боль и затрудненное дыхание. В первую очередь он распространяется через воздушно-капельный контакт или контакт с зараженными предметами.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались 1868 человек, излечились 12,5 тысячи.

Кроме материкового Китая, случаи распространения коронавируса были подтверждены в Японии, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее, Гонконге, Австралии, Германии, США, Малайзии, Тайване, Вьетнаме, Макао, Франции, Канаде, ОАЭ, Индии, Италии, России, Филиппинах, Великобритании, Непале, Камбодже, Бельгии, Испании, Финляндии, Швеции и Шри-Ланке.

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