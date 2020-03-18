Общее количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло пятнадцати

БАКУ/Trend/ - Коронавирус COVID-19 выявили еще у двух граждан Узбекистана. Таким образом общее количество зараженных коронавирусом в в стране достигло 15 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на минздрав Узбекистана.

Коронавирусная инфекция установлена у супруги гражданина у которого ранее диагностировали COVID-19.

Как сообщили в министерстве здравоохранения, последний прилетел в Узбекистан из Турции.

Кроме того, коронавирус обнаружен еще у одного гражданина Узбекистана, прибывшего рейсом Лондон-Ташкент.

За сегодняшний день это четвертый случай выявления вируса в Узбекистане.

Вчера, 18 марта, коронавирус выявили у гражданина Узбекистана, который прилетел в страну из Дубая.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 15 марта в лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки, которая вернулась из Франции. Позже минздрав сообщил, что коронавирус диагностирован у ее сына и дочери.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 182 410 человек, 7 954 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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