Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 520
По состоянию на 7 апреля число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составило 520. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.uz" сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Прирост числа новых случаев за день составил 63. За 6 апреля было сообщено о 115 случаях.
На данный момент от болезни выздоровело 30 человек. Два человека скончались.
Во вторник стало известно о диагностировании коронавируса у 23 граждан Узбекистана, находящихся за рубежом. Из них 3 человека скончались в Нью-Йорке.
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