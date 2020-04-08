Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 520

По состоянию на 7 апреля число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составило 520. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.uz" сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Прирост числа новых случаев за день составил 63. За 6 апреля было сообщено о 115 случаях.

На данный момент от болезни выздоровело 30 человек. Два человека скончались.

Во вторник стало известно о диагностировании коронавируса у 23 граждан Узбекистана, находящихся за рубежом. Из них 3 человека скончались в Нью-Йорке.