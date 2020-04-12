Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане достигло 767
БАКУ /Trend/ - В Узбекистане зарегистрировано еще 38 новых случаев заражения коронавирусом.
Как передает Trend, об этом сообщает министерство здравохранения страны.
Общее число зараженных достигло 767, 4 человека скончались.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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