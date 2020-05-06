Министерство энергетики Узбекистана объявляет тендерные торги

Министерство энергетики Узбекистана в лице АО «Национальные электрические сети Узбекистана» объявляет с 6 мая 2020 года международные тендерные торги по магистральной линии электропередач от ПС 500 кВ «Гузар» (Узбекистан) до существующей ПС 500 кВ «Регар» (Таджикистан), сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Узбекистана.

Тендер проводится на проектирование, закупку и строительство данной одноцепной линии электропередач.

Для реализации проекта Республикой Узбекистан получено финансирование от Азиатского банка развития (АБР).

АО «Национальные электрические сети Узбекистана» приглашает правомочных участников на подачу предложений в рамках тендера в соответствии с предусмотренной тендерной документацией («Контракт»), предусмотренной процедурой АБР.

Работы по Контракту должны быть завершены в течение 12 месяцев с даты вступления Контракта в силу.

Крайний срок подачи конкурсных предложений – 17 июня 2020 года.