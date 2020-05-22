Турция поставила в Узбекистан 50 аппаратов ИВЛ

Власти Турции поставили в Узбекистан в качестве гуманитарной помощи 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Таджикистан, об этом сообщает узбекистанский МИД.

"Чартерным рейсом Uzbekistan Airways из Стамбула в Ташкент 21 мая прибыл гуманитарный груз, предоставленный правительством Турции Узбекистану. Партия гуманитарной помощи состоит из 50 аппаратов ИВЛ турецкого производства", - говорится в сообщении.

Аппараты будут переданы министерству здравоохранения Узбекистана для борьбы с COVID-19.

По данным агентства, аппарат ИВЛ был разработан совместными усилиями четырех крупных компаний Турции - Arçelik, ASELSAN, Baykar Makine и Biosys.

"Хотя Турция еще не полностью обеспечила собственные потребности в таких аппаратах, она как братская страна предоставила соответствующую партию медтехники Узбекистану", - сказал начальник главного управления международных связей министерства здравоохранения Турции Селами Кылыч.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в середине апреля заявил, что Узбекистан закупил в России 500 аппаратов ИВЛ для лечения инфицированных коронавирусом и планирует закупить еще 2,3 тысячи аппаратов за счет средств АБР и Всемирного банка.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.

В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 3006, тринадцать пациентов скончались, 2407 выздоровели, 586 находятся на лечении.