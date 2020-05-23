В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло 3078.

Об этом в ежедневном отчете сообщает минздрав, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

«По состоянию на 23 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3078 (+42)», - говорится в сообщении.

Все подтвержденные новые случаи выявлены у граждан, прибывших из-за рубежа. В частности, инфекция обнаружена у граждан, помещенных в карантинном центре после прибытия из Санкт-Петербурга чартерным рейсом (38 человек) и из Таджикистана (2 человека), а также у 2 водителей международных грузовых автомобилей дальнего следования, въехавших через Казахстан.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2492 граждан. Сейчас в Узбекистане лечатся 573 пациента. Среди них у 4 человек состояние тяжелое.