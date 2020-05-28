Госдоля гостиницы "Узбекистан" продана

Государственная доля в гостинице "Узбекистан" в Ташкенте продана на публичных торгах, проинформировали в пресс-службе Агентства по управлению государственными активами, передает Trend со ссылкой на Sputnik Узбекистан.

"80,134% госдоли в отеле "Узбекистан" проданы через публичные торги", - говорится в сообщении.

Государственная тендерная комиссия выбрала Bashan Investment Group PTE LTD из Сингапура. Компания должна выплатить 23,2 миллиона долларов за 24 месяца, инвестировать 100 миллиардов сумов в течение 1,5 года.

Напомним, гостиница "Узбекистан" последний раз была выставлена на продажу за 33 миллиона долларов в феврале 2019-года. До этого ее выставляли на торги три раза.

Гостиница "Узбекистан" построена в 1974 году. Последний раз работы по реконструкции были проведены в 2010-м.

Многоэтажное здание гостиницы формой напоминает раскрытую книжку. В народе ее именуют "Узбечка". Номерной фонд отеля составляет 243 номера.