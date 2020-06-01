В Узбекистане курс доллара продолжает повышаться. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка, передает Trend со ссылкой на upl.uz.



Курс доллара на этой неделе составил 10 148,31 (+9,01) сумов. Курс евро также повысился и составил 11 262,59 (+210,75) сумов.



Стоит отметить, что на этой неделе курс рубля подобно курсам евро и доллара подорожал и составил 144,05 (+2,7) сумов.