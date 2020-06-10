Банкоматы банка "Ипак Йули" начали продавать наличные доллары

С 9 июня 2020 года банк "Ипак Йули" первым в Узбекистане начал внедрять во всех своих банкоматах услугу по продаже наличных долларов за наличные сумы, сообщает Trend со ссылкой на podrobno.uz.

За раз можно купить 100 долларов. Курс доллара такой же, как и в обменном пункте. Можно внести в банкомат сумы, банкомат сам вернет сдачу и купленные 100 долларов. Данная функция внедряется поэтапно, начиная с банкоматов, установленных около офисов банка.

В 2018 году банк "Ипак Йули" приобрел крупную партию, состоящую из 200 банкоматов с функцией "Cash-in", и одними из первых запустил услугу по обмену наличных долларов на наличные сумы. И в этот раз банк решил не отдавать первенство в данном направлении.

В настоящее время по всей стране установлено около 700 банкоматов с функцией обмена валю, из которых 194 установлены со стороны банка "Ипак Йули". В течение второго полугодия 2020 года банком планируется установка дополнительных 100 банкоматов по всей стране.