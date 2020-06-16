ЕБРР оказывает поддержку наиболее уязвимым слоям населения Узбекистана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение гранта для поддержки гуманитарной акции «Солидарность с Узбекистаном», сообщает Trend со ссылкой на Anhor.uz.

Акция была инициированна в начале апреля текущего года группой Узбекистанцев, проживающих в Великобритании и Франции.

Цель акции - сбор средств для помощи медицинским учреждениям и наиболее уязвимым слоям населения в Узбекистане в борьбе с пандемией коронавируса.



ЕБРР готов выделить до 50 000 евро для удвоения суммы собранных средств в ходе благотворительной акции. Средства будут выделены в рамках программы ЕБРР «Общественная инициатива» («Community Initiative»), направленной на поддержку благотворительной деятельности сотрудников банка.

Таким образом, в случае сбора организаторами 50 000 евро, общий объем потенциальной помощи, с учетом удвоения суммы со стороны ЕБРР, может достичь 100 000 евро.



На сегодняшний день усилиями представителей диаспоры в Европе, США и Канаде собрано более 21 000 евро. В целях привлечения средств организаторами акции проведен ряд благотворительных мастер-классов, в частности по узбекским народным танцам и приготовлению узбекских национальных блюд. Организаторы планируют продолжить проведение таких мероприятий.