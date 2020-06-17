Центральный банк Узбекистана зафиксировал рост числа ипотечных кредитов в стране

За период с января по май 2020 года коммерческие банки Узбекистана выделили 23 438 физическим лицам ипотечные кредиты в объеме свыше 3,5 триллиона сум ($344,2 миллиона),передаетTrend со ссылкой на nuz.uz.

В сравнении с соответствующим периодом 2019 года, этот показатель вырос на 1,5 триллиона сумов ($147.5 миллиона).

Вместе с тем, в составе ипотечных кредитов доля кредитов, выделенных на льготной основе (в рамках ставки рефинансирования), составила 57,6 процента (более двух триллионов сум – 196.7 миллиона), а доля кредитов, выделенных по рыночным ставкам, составила 42,4 процента (1,5 триллиона сум - $147.5 миллиона).

За последние пять месяцев 2020 года на основе нового порядка 828 физическим лицам выделены ипотечные кредиты в размере 159,6 миллиарда сум ($15.6 миллиона).

В том числе, из них 92,1 миллиарда сум (over $9 million, 57.7 процента) выдано на приобретение двух комнатных квартир, 67,5 миллиарда сум ($6.6 million, 42.3 процента) — на приобретение трех и более комнатных квартир.

Максимальный объем выделенных ипотечных кредитов — 24.3 миллиарда сум ($2.3 million, 15.2 процента) выделено для Ферганской области, 23 миллиарда сум ($2.2 million, 14.4 процента) — Навоийской области, 21.6 миллиарда сум ($2.1 million, 13,5 процента) выделили городу Ташкент, 21 миллиард сум (over $2 million, 13.1 процента) — Сурхандарьинской области.