Внешний долг Узбекистана превысил $25 млрд

Совокупный внешний долг Узбекистана по итогам I квартала вырос на 2,8 процента и составил 25,1 млрд долларов. Из них долг государства — 16,2 млрд долларов, а частного сектора — 8,9 млрд. Об этом сообщает Центробанк Республики, передает Trend со ссылкой на Kabar.

В январе-марте госдолг также сохранил тенденцию роста.

«Данный процесс объясняется привлечением новых внешних заимствований для смягчения социально-экономического влияния кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19, и финансирования государственных программ развития отраслей экономики и регионов», - говорится в сообщении.

Чистая международная инвестиционная позиция Узбекистана на 1 апреля 2020 года составила 13,8 млрд долл.