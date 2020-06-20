Внешний долг Узбекистана превысил $25 млрд
Совокупный внешний долг Узбекистана по итогам I квартала вырос на 2,8 процента и составил 25,1 млрд долларов. Из них долг государства — 16,2 млрд долларов, а частного сектора — 8,9 млрд. Об этом сообщает Центробанк Республики, передает Trend со ссылкой на Kabar.
В январе-марте госдолг также сохранил тенденцию роста.
«Данный процесс объясняется привлечением новых внешних заимствований для смягчения социально-экономического влияния кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19, и финансирования государственных программ развития отраслей экономики и регионов», - говорится в сообщении.
Чистая международная инвестиционная позиция Узбекистана на 1 апреля 2020 года составила 13,8 млрд долл.
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