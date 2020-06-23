Депутаты Олий Мажлиса Узбекистана предложили ввести амнистию капитала

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана предложили принять закон об амнистии капитала. Данный вопрос обсуждался в ходе «круглого стола», организованного комитетом нижней палаты по бюджету и экономическим реформам совместно с фракциями политических партий, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

«Для привлечения средств теневой экономики требуется их легализация путем применения амнистии капитала. Она введена в России, Грузии, Казахстане и других странах. По мнению депутатов, целесообразно принять амнистию капитала в парламенте в форме законодательного акта. Документ, принятый в форме закона, будет внушать больше доверия гражданам и станет объектом парламентского контроля», – сообщили в пресс-службе нижней палаты.

Выступившие отметили, что на основе опубликованных данных Центрального банка страны о платежном балансе, международном инвестиционном состоянии и внешнем долге Узбекистана, остаток депозитов юридических лиц и населения, за последние три года составил 11,5 миллиардов долларов.

Это средства, полученные в ходе денежных переводов, основная сумма которых хранится у населения или используется в теневой экономике.

Говорилось также о введении системы обязательного декларирования доходов граждан в стране, которое обеспечит социальную поддержку населения, создаст справедливую налоговую систему и выявит неформальную экономику. Кроме того, отметили члены парламента, процесс обязательного декларирования наряду с пополнением государственной казны, поможет бороться с коррупцией и теневой экономикой.

Согласованность мер в борьбе с теневым сектором подтверждается мировым опытом, эффективностью борьбы с теневой экономикой во всех сферах одновременно. Сокращение объема теневого сектора также будет во многом зависеть от решения институциональных проблем, то есть защиты прав и свобод предпринимателей. С этой целью депутаты поддержали необходимость совершенствования законов о свободе предпринимательства и неприкосновенности частной собственности.