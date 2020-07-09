В Узбекистане стартует проект по развитию агробизнеса

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о старте нового проекта по развитию агробизнеса стоимостью $18,9 млн, который будет способствовать росту частного сектора в сельском хозяйстве и смежных секторах в Узбекистане. Об этом Forbes.uz сообщила информационная служба посольства США в Узбекистане, передает Trend.

Проект USAID по развитию агробизнеса будет опираться на предыдущие инвестиции и достижения USAID в этом секторе путем увеличения количества, качества и разнообразия сельскохозяйственных товаров и услуг производимых частными предприятиями в Узбекистане.

Проект будет поддерживать частный сектор Узбекистана, позволяя стране создавать значимые рабочие места в формальной экономике для растущей рабочей силы. Эти усилия будут сосредоточены на увеличении производства с добавленной стоимостью в Узбекистане, вовлечении уязвимых групп населения, включая молодежь и женщин, обеспечении связи образовательных учреждений с потребностями частного сектора и содействии созданию благоприятных условий для сельского хозяйства.

USAID будет сотрудничать с частным сектором, чтобы обеспечить дальнейший рост, помогая им увеличить инвестиции и повысить эффективность агробизнеса, одновременно увеличивая их способность увеличивать стоимость помимо простых свежих продуктов и необработанных товаров.

Предполагаемый срок реализации новой программы — пять лет. Программа будет реализована в городских и в сельских районах Узбекистана, с потенциалом сосредоточения на региональных и международных торговых партнерах. Проект будет тесно координировать свои усилия с другими донорскими проектами и будет искать возможности для использования ресурсов партнеров по развитию для максимизации своего воздействия на развитие.

USAID сотрудничает с правительством Узбекистана в целях диверсификации экономики страны и увеличения региональной торговли, устранения серьезных угроз для здоровья, в том числе COVID-19, и наращивания потенциала правительства для удовлетворения потребностей населения.