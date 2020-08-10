«Узбекнефтегаз»: Председатель правления изучил состояние проводимой работы по увеличению объемов добычи природного газа в Бухаре

«Рабочая группа» во главе с председателем правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддином Абдуллаевым изучила состояние строительных работ установок в «Учкирском комплексе очистки газа от серы» Газлийского нефтегазодобывающего управления, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В целях увеличения объемов добычи природного газа, улучшения показателей качества и обеспечения потребителей сжиженным газом в «Учкирском комплексе очистки газа от серы» проводится широкомасштабная работа.

Также членами «Рабочей группы» были выявлены проблемные вопросы в процессе строительства и монтажа крупномасштабных работ, выполняемых на «Компрессорной станции сжатия Учкир» и на «Устройстве разделения пропанобутановой смеси», проведены обсуждения со специалистами по их решению, определены соответствующие задачи.

Председателем правления даны поручения руководителям предприятий и руководителям подрядных партнеров по усилению контроля на рабочем месте в период пандемии, частой дезинфекции рабочих мест, повышению бдительности, принятию мер по предотвращению распространения инфекции среди работников и организации пункта скорой медицинской помощи в «Учкирском комплексе очистки газа от серы».

Состоялся обмен мнениями по проблемным вопросам, их решению и возложена задача своевременного завершения работ по запуску запланированных к строительству устройств в установленные сроки.

До 1 сентября текущего года была дана задача по переселению Газлийского нефтегазодобывающего управления в здание «Учкирском комплексе очистки газа от серы».

Председатель правления также ознакомился со строительно-монтажными работами, проводимыми на установке первичной очистки газа «Кулбешчак». Определены задачи, по изначальной сепарации добываемого природного газа с группы месторождений «Дояхотин» и передачи на «Компрессорную станцию Учкир».

В настоящее время выполнено 60% строительно-монтажных работ и даны необходимые указания по проведению работ по-быстрому и качественному строительству этого устройства.

Также было отмечено, что в целях предотвращения падения объемов природного газа необходимо ускорить ремонтные работы, проводимые в скважинах по добыче природного газа, принять меры по бурению и технологическим процессам, направленным на увеличение объемов добычи, до установленных сроков.

В целях увеличения объемов добычи дано задание разработать дополнительные меры по увеличения добычи и бурение 3-х новых эксплуатационных скважин.

Даны поручения по ускорению реализации программы поэтапного обновления материально-технической базы ООО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» и повышению эффективности качественного ремонта скважин, в которых в настоящее время ведется капитальный ремонт.

В ходе изучения особое внимание было уделено обеспечению строгого контроля за ускорением бурения и ремонта скважин на местах, поставок материальных товарных ценностей для их досрочного завершения и ввода в эксплуатацию, созданию всех условий для работников в этом направлении.

Было отмечено, что изучено текущее состояние и проблемы строящихся разведочных скважин на площади Газли в рамках программы геологоразведочных работ и будут приняты меры по ускорению всех работ по завершению.

На трех поисково-разведочных скважинах («Андакли-4», «Андакли-5» и «Южный Кульбешкак-4»), которые планируется построить дополнительно, завершены монтажные работы оборудования и даны поручения специалистам о начале буровых работ.

Кроме того, даны поручения принять все меры по завершению строительства и добавления к работе скважины «Дояхот-83», которая строиться на территории Газли и на пересечении 30 эксплуатационных скважин, строительство которых определено за счет собственных средств АО «Узбекнефтегаз».

Отмечено, что для увеличения объемов добычи углеводородного сырья в 2020 году АО «Узбекнефтегаз» за счет собственных средств должно определить еще 3 эксплуатационных скважины и в течение месяца принять меры по бурению скважин.