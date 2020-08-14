Метро Ташкента возобновит работу с 15 августа

С 15 августа в Ташкенте будет возобновлена работа метрополитена, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом. Метро было закрыто с 22 марта, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.uz".

В субботу с 6:00 на регулярной основе заработают все три линии метро — Узбекистанская, Чиланзарская и Юнусабадская.

В вагонах метро будут регулярно проводить тщательную дезинфекцию перед отправлением и после каждого рейса, говорится в сообщении.

В рамках санитарных требований пассажиры обязаны носить медицинскую маску на станциях метро и в вагонах поездов. Без медицинской маски вход в метро запрещен. Необходимо соблюдать социальную дистанцию в вестибюлях, возле касс, на станции, лестницах, эскалаторах, а также в вагонах метро. Для соблюдения этих правил повсеместно размещены специальные направляющие разметки и оповещающие стикеры.

Для профилактики распространения коронавируса, у входа в метрополитен установлены дезинфекционные тоннели, приборы измерения температуры, а также диспенсеры с антисептическим средством. В этой связи, у всех пассажиров, в режиме реального времени, будет производиться замер температуры (пассажиры с температурой +37 градусов и выше до поездки не допускаются. Для всех пассажиров обязательна обработка рук антисептиком).

Отмечается, что новые станции ташкентского метро на Юнусабадской линии, а также на участке кольцевой линии метро «Дустлик-Куйлюк» пока не работают.

В середине июня Главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков отмечал, что спецкомиссия не разрешает возобновить работу метро из-за риска распространения возбудителя коронавируса по «общей системе кондиционирования метрополитена».

С 15 августа также возобновят работу автобусы и маршрутки, а также автобусные рейсы в Ташкентскую область.