Назван объем совокупного уставного капитала страховых компаний Узбекистана

Стала доступна информация о динамике развития рынка страховых услуг и деятельности страховых компаний Узбекистана за 1 полугодие 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на finance.uz.

Агентство по развитию страхового рынка при Министерстве финансов Республики Узбекистан опубликовало на официальном сайте министерства основные показатели деятельности страховых компаний за 1 полугодие 2020 года.

На 1 июля 2020 года на рынке действуют 36 страховых компаний, в том числе - 8 осуществляют услуги по страхованию жизни, 5 организаций работают в области страхования и управления рисками.

В сфере работает страховых агентов 9 201, в то время как год назад их было - 8 359.

Совокупный уставный капитал страховых компаний составляет на 1 июля 2020 года – свыше 961 млн. сумов. Годом ранее он достигал свыше 647 млн. сумов.