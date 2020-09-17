Узбекистан открывает границы с 1 октября

Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом в Узбекистане смягчаются ограничения на передвижение людей и транспорта через пограничные пункты пропуска, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.

С 1 октября снимаются введенные ранее ограничения на въезд в страну и выезд авиационным, железнодорожным и автодорожным транспортом с соблюдением карантинных и санитарно-гигиенических правил.

На все международные и железнодорожные рейсы распространяются требования временной инструкции о порядке выполнения регулярных международных рейсов от 31 августа.

Лица, прибывающие в Узбекистан через автодорожные пункты пропуска из Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, после сдачи ПЦР-теста на коронавирус, экспресс-теста или теста на антитела будут направляться на 14-дневный карантин в гостиницах или в домашних условиях.