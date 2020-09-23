В Алатском районе Бухарской области намечено создание 1342 новых рабочих мест

БАКУ/Trend/ - 21 сентября текущего года утверждено постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении мер по социально-экономическому развитию и сокращению бедности Алатского района Бухарской области на 2020-2022 годы», передает Trend со ссылкой на UZ DAILY.

Целью проекта постановления является создание благоприятных условий для населения района и сокращение бедности путем организации производства конкурентоспособной промышленной продукции, оказания современных сервисных услуг, социально-экономического развития Алатского района Бухарской области, строительства, реконструкции и ремонта инженерно-коммуникационной инфраструктуры и объектов социальной сферы на основе полного и эффективного использования имеющихся в регионе природных, производственных и трудовых ресурсов.

В проекте постановления предусматриваются мероприятия по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры и системы оказания автотранспортных услуг населению, реконструкции и модернизации сетей электроэнергии, природного газа, питьевой воды и связи, развитию социальной инфраструктуры, изменению архитектурного облика города, строительству и озеленению современных объектов, улучшению ирригационной и мелиоративной системы, ремонту, благоустройству многоквартирных жилых домов, а также обеспечению занятости населения., учитывая, что предпринимательство хорошо развито и имеет производственную инфраструктуру, планируется создать новую небольшую промышленную зону.

Также, в результате реализации проектов в сфере развития промышленности, сельского хозяйства и услуг в 2020-2022 годах намечено создание 1 342 новых рабочих мест на сумму 801,8 млрд сумов (в том числе кредитов коммерческих банков на 58,1 млрд сумов).