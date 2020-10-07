В Каире проведены переговоры о создании в Узбекистане совместного с египетским бизнесом мебельного производства

В рамках реализации программы по расширению узбекско-египетского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах посол Узбекистана Ойбек Усманов посетил промышленные цеха мебельной компании «El-Gallad Group» в индустриальной зоне «Алф Масна» («Тысяча заводов») провинции Каир, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Генеральный директор компании, председатель Ассоциации арабских бизнесменов Мухаммад аль-Галад ознакомил с деятельностью 4-х предприятий компании. Произведенная продукция экспортируется в Италию, Испанию, Францию, страны Африки – в Кению, Камерун, Сенегал, а также Персидского залива – в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Оман и страны СНГ - Россию, Таджикистан и Казахстан. Подчеркнул, что его компания поддерживает тесное сотрудничество с итальянскими предприятиями «Riva» и «Bazzl’D» и поставляет им мебельную продукцию, которая, в свою очередь, реэкспортируется в страны Центральной Азии и СНГ.

От имени Ассоциации арабских бизнесменов Мухаммад аль-Галад выразил признательность за проводимую руководством Узбекистана политику, направленную на поддержку и расширение среднего и малого бизнеса, частного предпринимательства, особенно созданными условиями и возможностями для иностранных бизнесменов и инвесторов.

Принимая во внимание географическое удобное расположение Узбекистана в центральноазиатском регионе, предоставляемые иностранным инвесторам и экспортерам льготы и преференции, гендиректор компании «El-Gallad Group» сообщил о намерении запустить в Узбекистане производство мебели с целью реализации готовой продукции в соседние страны.

Прорабатываемый проект, как планируется, станет второй успешной историей узбекско-египетской кооперации в мебельном производстве после создания в Кашкадарьинской области узбекско-египетского совместного предприятия «Autoway» по производству мебели.

По итогам встречи достигнута договоренность об организации в ноябре текущего года визита в Узбекистан представителей «El-Gallad Group», а также строительных и торговых компаний, входящих в Ассоциацию арабских бизнесменов для участия в переговорах в формате «В2В» в Торгово-промышленной палате, а также предпринимателями в Наманганской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ташкентской областях.