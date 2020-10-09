В Узбекистане создана правительственная комиссия по вопросам развития экспорта и инвестиций, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По информации министерства юстиции, соответствующее положение было утверждено постановлением правительства.

Согласно документу заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей – министр инвестиций и внешней торговли является председателем правительственной комиссии.

Основными задачами комиссии станут развитие экспортного потенциала, обеспечение эффективной реализации инвестиционных проектов, создание промышленных кластеров в регионах и локализация производства, осуществление контроля за выполнением «дорожных карт», утвержденных для реализации документов, подписанных в ходе визитов высокого уровня.

Положение также определает рабочие органы правительственной комиссии, в частности это секретариат по вопросам инвестиций, поддержки экспорта и внешнеэкономических связей Кабинета министров и департамент по вопросам развития промышленности и ее базовых отраслей, а также корпоративных отношений.