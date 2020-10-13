В рамках реализации указа президента Республики Узбекистан от 21 августа 2020 года №-4812 «О дополнительных мерах по поддержке местных товаропроизводителей» по поручению председателя правления осуществляется ряд мероприятий, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В частности, в отрасли активизируется работа по расширению объемов и номенклатуры производимой промышленной продукции местных производителей, углубление межотраслевой кооперации и дополнительная поддержка развития цепочки добавленной стоимости.

Для обеспечения реализации этих задач была проведена встреча по видеоконференцсвязи специалистов и механиков АО «Узбекнефтегаз» и АО «Завод Узбекхиммаш».

В январе-сентябре текущего года АО «Узбекнефтегаз» и АО «Завод Узбекхиммаш» для расширения межотраслевого сотрудничества подписали 35 соглашений на сумму 62,5 млрд сумов. На сегодняшний день осуществлены все платежи по 12 контрактам на сумму 11,2 млрд сумов, поставка продукции завершена. В том числе в рамках этих соглашений поставлены резервуары объемом 16, 700 и 2000 кубометров, марки «НН-200/700» и «К-65-50-160», насосы, марки «NFG 144/46 U2», мощные фильтрующие сепараторы, марки «ФS-1», «ФS-2» и «ФS-3», регенераторы пламени, марки «ДЭГа ОР-301» и другие оборудования.

В ходе встречи специалисты АО «Узбекнефтегаз» и АО «Завод Узбекхиммаш» договорились ускорить работу по следующим направлениям:

- ускорение сроков поставки продукции по договорам, заключенным через Республиканский единый портал кооперации;

- организация производства новых видов импортозамещающей продукции для нужд сетевых предприятий АО «Узбекнефтегаз» и включение в программу локализации АО «Узбекнефтегаз» на 2021 год;

- организация освоение импортного оборудования, требуемого для проектов, реализуемых в рамках инвестиционной программы АО «Узбекнефтегаз»;

- повысить качество поставляемой продукции и обеспечить соответствие продукции параметрам, указанным в технических заказах.

Также, в результате проведенных исследований была достигнута договоренность о возможности освоения 83 видов продукции (насосное оборудование, запасные части газоперерабатывающего оборудования, трубопроводная продукция, устройства AРС, сепараторы, запасные части электродвигателей и т.д.), в первую очередь с предоставлением технических чертежей и освоение 151 вида продукции.

С учетом вышеизложенного, рабочими группами двух предприятий достигнута договоренность о проведении ежемесячного совещания специалистов с выездом на место.