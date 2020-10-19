На месторождении «Шимолий Бердак» получен природный газ и газовый конденсат
На месторождении «Шимолий Бердак» в Устюртском газодобывающем управлении АО «Узбекнефтегаз» проводится капитальный ремонт нескольких скважин, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.
В частности, работы по капитальному ремонту были проведены в скважине №46. Работы капитального ремонта проведены со стороны специалистов АО «Узнефтегазкудуктаъмирлаш».
В скважине произведено перфорация в интервалах 2239–2242м, 2217–2212м, 2205–2202м. По оперативным данным, после освоения скважины получен промышленный приток газа с суточным дебитом 80 тыс. куб метров и 0,8 тонны газового конденсата.
Газоконденсатное месторождение «Шимолий Бердак» расположено на территории Муйнакского района Республики Каракалпакстан и введено в эксплуатацию 2006 году.
Лента новостей
С большим нетерпением жду возвращения в освобожденное от армянской оккупации родное село! - вынужденная переселенка из Джабраила
Европа должна оказать давление на Армению с целью недопущения создания террористической базы на территории Азербайджана - Питер Тейс
Успешная тактика ВС Азербайджана приведет к завершению оккупации в Нагорном Карабахе – глава военно-исследовательского центра
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции (ФОТО)
Между Азербайджаном и Израилем установились прочные отношения, опирающиеся на истинную дружбу двух народов - Нетаньяху
Придет день, когда официальные лица Армении ответят за обстрел гражданского населения в Гяндже - Мустафа Шентоп (ФОТО)
Удар по Нахчывану - проявление бессилия руководства Армении в противостоянии с Азербайджаном - Эльхан Алескеров
В связи с использованием Арменией кассетных боеприпасов направлено обращение в международные организации
В первый день режима гуманитарного прекращения огня армянские ВС выпустили 229 снарядов по 5 районам Азербайджана - Хикмет Гаджиев
Президент Ильхам Алиев поздравил начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева в связи с водружением флага Азербайджана на Худаферинском мосту
Президент Ильхам Алиев: Вооруженные силы Армении грубо нарушили согласованный временный режим гуманитарного прекращения огня