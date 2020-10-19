На месторождении «Шимолий Бердак» получен природный газ и газовый конденсат

На месторождении «Шимолий Бердак» в Устюртском газодобывающем управлении АО «Узбекнефтегаз» проводится капитальный ремонт нескольких скважин, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В частности, работы по капитальному ремонту были проведены в скважине №46. Работы капитального ремонта проведены со стороны специалистов АО «Узнефтегазкудуктаъмирлаш».

В скважине произведено перфорация в интервалах 2239–2242м, 2217–2212м, 2205–2202м. По оперативным данным, после освоения скважины получен промышленный приток газа с суточным дебитом 80 тыс. куб метров и 0,8 тонны газового конденсата.

Газоконденсатное месторождение «Шимолий Бердак» расположено на территории Муйнакского района Республики Каракалпакстан и введено в эксплуатацию 2006 году.