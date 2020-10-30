В 2021 году в Узбекистане создадут два венчурных фонда
В 2021 году в Узбекистане для финансирования инновационных разработок и стартап-проектов совместно с ведущими зарубежными инвестиционными компаниями создадут два венчурных фонда. До 2025 года их количество доведут до 12. Это предусмотрено указом президента «Об утверждении концепции развития науки до 2030 года», передает Trend со ссылкой на uzreport.news.
Согласно документу, доля всех средств, направляемых на науку, по отношению к ВВП будет увеличено к 2025 году в 6 раз, к 2030 году – в 10 раз.
Кроме того, к 2025 году планируется довести с сегодняшних 8% до 20%, к 2030 году – до 30% долю средств, выделяемых частным сектором на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в общем объеме финансирования науки.
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