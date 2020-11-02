В Узбекистане инфляция в октябре составила 1,4%

В Узбекистане в октябре средний уровень потребительских цен и тарифов за месяц повысился на 1,4%. Как передает Trend со ссылкой на gazeta.uz, об этом говорится в отчете Государственного комитета Узбекистана по статистике.

За январь-октябрь цены и тарифы на потребительском рынке в среднем возросли на 7,8%.

Продовольственные товары в октябре в среднем подорожали на 2,3%, непродовольственные товары — на 0,8%, услуги — на 0,7%.

В целом за первые десять месяцев года уровень цен на продовольственные товары повысился на 10%, непродовольственные товары — на 6,9%, услуги — на 5,2%.

Из основных наблюдаемых групп продовольственных товаров в октябре наиболее значительный рост цен зарегистрирован на яйца (17,7%), масло и жиры (9,5%), плодоовощную продукцию (3,2%), а также на сахар, чай и другие пищевые продукты (2,3%). Молочная продукция за месяц прибавила в цене на 0,9%, мясо, птица и рыба, алкогольная продукция — на 0,7%, хлебопродукты — на 0,5%. Цены в сфере общественного питания повысились на 1,3%.

Из основных наблюдаемых групп непродовольственных товаров лидерство по росту цен за месяц, как и в сентябре, принадлежит горючему для автомобилей, которое в среднем стало дороже на 1,7%.

В октябре тарифы на платные услуги населению за месяц повысились на 0,7%. Лидерство по росту принадлежит услугам пассажирского транспорта, которые за месяц стали дороже на 1,8%, в том числе услуги воздушного — на 5,2%, автомобильного — на 1,4%, железнодорожного — на 0,2%.

В целом за январь-октябрь лидерство по росту тарифов принадлежит услугам государственных дошкольных образовательных организаций (15,2%), услугам по отдыху (10%), пассажирского транспорта (9,9%) и бытовым услугам (9,7%).