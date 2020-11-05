«Узбекнефтегаз» привлек дебютное финансирование Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»

АО «Узбекнефтегаз» и Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» добились первых успехов на пути построения взаимовыгодного сотрудничества, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В частности, в сентябре т.г. в рамках визита делегации ВЭБ.РФ и российских компаний во главе Председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова в Республику Узбекистан состоялись рабочие встречи руководства АО «Узбекнефтегаз» и ВЭБ.РФ. Об этом сообщает пресс-служба АО «Узбекнефтегаз»

Сторонами была достигнута договорённость по организации привлечения кредитных средств Государственной корпорации развития для проектов в нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан.

В короткие сроки АО «Узбекнефтегаз» и «ВЭБ.РФ» согласовали необходимые документы и условия привлечения финансирования для поставки продукции крупнейших российских компаний-производителей (работ и оказания услуг) в целях увеличения объемов геологоразведочных и буровых работ в Республике Узбекистан. Сторонами подписан договор об открытии кредитной линии до 40 млн евро на конкурентных условиях.

Отмечается, что указанные средства позволят своевременно обеспечить импортируемыми материально-техническими ресурсами бурение порядка 150 скважин и проведение комплекса капитальных ремонтных работ в 2021 году. Данные мероприятия обеспечат достижение намеченных показателей добычи углеводородного сырья для нужд экономики Республики Узбекистан.

Дебютное привлечение финансирования «ВЭБ.РФ» способствует динамичному развитию узбекско-российского многопланового сотрудничества.