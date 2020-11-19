Узбекистанцы с начала года продали банкам валюты на 3,7 миллиарда долларов

За январь-октябрь этого года узбекистанцы продали банкам валюты на 3,7 миллиарда долларов, что на 25% или 744 миллиона долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как передает Trend, об этом сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные ЦБ.

В то же время, объём покупки иностранной валюты физическими лицами составил 3,3 миллиарда долларов, что в 2,7 раз больше, чем за соответствующий период прошлого года (1,2 миллиарда долларов).

При этом, основная часть данных средств (79%) была приобретена в наличной форме через валютно-обменные пункты, тогда как на долю альтернативных способов (онлайн конверсия, автоматизированные обменные банкоматы) покупки пришлось 21% или 687 миллионов долларов.