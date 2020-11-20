Узбекистан в январе-октябре 2020 года увеличил выпуск хлопка-волокна на 45,04% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

По данным Госкомстата, в Узбекистане произведено 457,6 тыс. тонн хлопка-волокна в январе-октябре 2020 года.

Предприятия Узбекистана в январе- октябре 2020 года произвели 370 тыс. тонн хлопчатобумажной пряжи. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 8,7%.