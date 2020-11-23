В Киеве открылась торговая площадка Товарно-сырьевой биржи Узбекистана

В Киеве впервые открылась торговая площадка Товарно-сырьевой биржи Узбекистана (ТСБ), сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По информации пресс-службы ТСБ, открытие торговой площадки, основателем которой стала украинская компания “ТРЕЙД-BB”, состоялось в рамках визита делегации Товарно-сырьевой биржи Узбекистана в Украину.

В настоящее время на площадку поступило первое предложение от зарубежного клиента на поставку в Узбекистан 500 тонн растительного масла.

Таким образом, на сегодня Товарно-сырьевая биржа Узбекистана уже имеет 15 своих площадок за рубежом.

Зарубежные торговые площадки – это центры торговли на расстоянии, объединенные в единую электронную систему торгов. Они дают право и возможность предпринимателям свободно участвовать в биржевых торгах и самостоятельно регистрировать биржевые договоры.