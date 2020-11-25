Международный инвестиционный банк Rothschild & Co выступит финансовым консультантом властей Узбекистана при приватизации Coca-Сola Uzbekistan, говорится в сообщении Агентства по управлению государственными активами, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Юридическим консультантом станет фирма Dentons, а аудиторская компания KPMG займется подготовкой финансового и налогового отчетов, оценкой государственной доли в уставном капитале общества. В рабочую группу также вошли представители различных ведомств и министерств.

Rothschild & Co - международный финансовый холдинг. За последние восемь лет участвовал в качестве консультанта в более чем 10 сделках, связанных с Coca-Cola Group. В частности, предоставил консалтинговые услуги в рамках сделки на $5,1 млрд на покупку Costa Coffee в 2018 году. Входит в топ-10 инвестиционных банков мира.

В настоящее время 57,118% уставного капитала Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan принадлежит государству и 42,882% - The Coca-Cola Export Corporation (США).