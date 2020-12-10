Узбекистан экспортировал лакокрасочной продукции на 1,3 миллиона долларов

В течение одиннадцати месяцев текущего года в Узбекистане в таможенный режим экспорта оформлено более 2 674 тонн лакокрасочной продукции на сумму 1 миллион 348 тысяч долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По данным официального сайта Государственного таможенного комитета, в текущем году, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, из нашей страны было экспортировано на 772 тонны лакокрасочной продукции больше, что соответственно повысило выручку на 321 тысячу долларов США.

36 процентов данного вида товара от общего объема было экспортировано в Туркменистан, 30 процентов - Казахстан и 21 процент - Кыргызстан. Наблюдалось также увеличение в 2 раза экспорта продукции в Таджикистан.

Начиная с текущего года, лакокрасочная продукция впервые экспортирована в США, Россию и Афганистан.