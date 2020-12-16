АО «Узкимесаноат»: Темп роста химической отрасли в 2020 году составил 108,2%

Положительная динамика производства в химической промышленности Узбекистана сохраняется уже десять лет подряд. За прошедшее десятилетие рост химического производства составил более 60%, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В настоящее время, уровень производства и использования химической продукции - одними из важных критериев инновационного развития нашей страны. Закладывается фундамент для дальнейшего развития отечественной промышленности, создания цепочек добавленной стоимости в производстве, расширения внутриотраслевой и межотраслевой кооперации, развития потенциала химической промышленности по увеличению ассортимента выпускаемой продукции.

По данным АО «Узкимесаноат», темп роста химической отрасли в этом году составил 108,2%.

В рамках программы локализации постановлением Кабинета Министров от 10 марта 2020 года, предусматривалось произвести 15 наименований локализуемой продукции с объемом на сумму 369,4 млрд. сум. Фактически с января по октябрь текущего года с учетом дополнительных проектов произведено 22 наименования продукции на сумму 757,2 млрд. сум или 123,7% к прогнозу отчетного периода.

Более того, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возрос объем производства и были освоены более 12 новых видов продукции таких как калийные удобрения, цианистый натрий, автомобильные шины и другие.

Принятые с января по октябрь текущего года активные меры по снижению себестоимости продукции привели к сокращению затрат на 255,12 млрд. сумов (3,6% от годовых расходов).

Тот факт, что около 13% товаров, продаваемых через Электронный кооперационный портал, являются химическими продуктами, указывает на рост и развитие местной химической промышленности.

Общая сумма продаж химической продукции через Портал составил 241 млрд. сумов, в данный период времени в Электронном кооперационном портале зарегистрировано более 3 597 местных химических предприятий, в общей сложности выставлен на продажу более 2,763видов продукции. В частности, Акционерным Обществом «Навоиазот» было заключено 180 контрактов для закупа продукции на 18,4 млрд. сум и 117 контрактов на продажу продукции на 50,6 млрд. сум. Также, АО «Максам-Чирчик» заключило 627 договоров о покупке химических товаров на сумму 76,4 млрд сумов. Между АО «Дехканабадский калийный завод» и ООО «Birinchi Rezinotexnika Zavodi» подписано 243 контракта на общую сумму 21,5 млрд сумов.